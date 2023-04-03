前總統馬英九率領大久學堂學員，2日上午10時15分到湖南大學和陸生交流座談。馬英九在總結時表示，「我們國家在1997年修改了憲法，我們國家分了2個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」。對此，前大使介文汲就表示，馬英九在台灣老百姓面前展現出「只要在某些原則上，中國大陸就會把你當自己人」，但蔡英文把美國人當自己人，美國並沒有把蔡英文當自己人，引發討論。

介文汲2日在中天節目《鄭亦真辣晚報》中表示，馬英九這次在大陸，真的把他在過去對於兩岸關係的作為、成績和願景，都講得非常清楚，介文汲也佩服，「我只能用兩個字來形容，就是『精準』，我佩服他在台灣這樣講，到中國大陸也是這樣講，所以這是他對得起自己的良心，這也代表馬英九是一個誠實的人、是正人君子，這可以證明，這次他在大陸的表現，非常有勇氣」。

介文汲更認為，大家應該要特別注意，「中國大陸沒有對馬英九的說法提出任何的反駁，馬英九還是都在中國大陸的官員面前講這些話」，這代表其實中國大陸對馬英九的主張沒有完全否定。介文汲也提到，另一個有一個非常大的前提，中國大陸常對台灣講「只要是自己人什麼都好談」，而馬英九到大陸非常明確地強調，「兩岸都是炎黃子孫、都是中華民族，同屬中華民族，也希望共謀中華民族的復興，大陸也沒有採取狹隘的方式對待他」。

介文汲更拿蔡英文訪美做出比較，「蔡英文把美國人當自己人，而這次她到美國，美國並沒有把蔡英文當自己人，就算把尊嚴跟利益都送給美國，美國還是不會把你當自己人」，同時介文汲也強調，馬英九今天在台灣老百姓面前展現出「只要在某些原則上，中國大陸就會把你當自己人」，而對美國就是把命賣給他了，還是不是自己人。

最後介文汲也說「蔡英文妳夢要醒了」，同時更強調，「民進黨人帶著台灣往死胡同裡面鑽，更危險的是，死胡同裡面的國家還想把台灣變成第二個烏克蘭，變成戰場」。