北市議員游淑慧日前表態爭取內湖、南港立委初選，將挑戰民進黨立委高嘉瑜。而台北市議員李彥秀上月31日也發表參選聲明，強調「初心、民心、港湖心！為台灣拿下關鍵一席」。而近日就有一份最新的民調顯示，有50％的民眾認為「國民黨台北市議員李彥秀最有勝算」，另有30％的民眾認為是「國民黨台北市議員游淑慧最有勝算」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》2日對於「以下四人想選台北市內湖南港區立委」進行了網路民調，截至2日23時，已有1萬人進行投票，有16％的民眾認為「民進黨現任立委高嘉瑜最有勝算」、有2％的民眾認為「吳欣岱最有勝算」、有50％的民眾認為「國民黨台北市議員李彥秀最有勝算」、有30％的民眾認為是「國民黨台北市議員游淑慧最有勝算」、另有1％的民眾認為「其他意見」。

而參與投票的網友也紛紛留言表示「李彥秀當立委時，做的很棒」、「只要是國民黨的都好，我永遠都挺中國國民黨！國民黨2024再一次大勝，送給台灣人民一個最幸福最美好最快樂的禮物，就是下架民進黨！」、「支持李彥秀」、「李彥秀、游淑慧我都OK」、「下架民進黨」。