根據美媒引據一名知情人士透露，總統蔡英文在過境美國紐約期間，曾與美眾議院少數黨領袖傑福瑞斯會晤，傑福瑞斯辦公室拒絕證實，白宮也未立即回應。前民進黨立委郭正亮表示，蔡英文若有跟傑福瑞斯見面，傑福瑞斯的辦公室也不證實，這非常詭異。

郭正亮2日在中天節目《國際直球對決》節目中表示，媒體傳出蔡英文有跟民主黨少數黨領袖傑福瑞斯見面，傑福瑞斯的辦公室卻不證實，這非常詭異。傑福瑞斯並不是民主黨官員，只是民主黨少數黨領袖，這樣也不證實。

郭正亮甚至認為，蔡英文可能被提出要求，不能立即發表內部內容，所以現在沒有看到完整的講稿，變成還要透過隨行的總統府幕僚轉述部分內容。蔡英文自己的講稿，應該可以全文發表才對，又不是別人講話，是她自己講話，為什麼連這個都不行？真的難以理解。

郭正亮點出，連講稿都不能全文刊登，更不能講出現場的互動。除了頒獎之外，是不是還有其他聊天、對話，都不知道，這蠻奇特的，沒看過這樣的情況。而這一次僑宴，連紐約市長、紐約州長都沒出現，只來一個紐澤西州長。