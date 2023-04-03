美秀集團2日在高雄駁二藝術特區「2023大港開唱」。他們與李心潔默契對唱，引起粉絲尖叫，豈料演出結束後，突然在臉書發聲明表示，今天是修齊28歲的第一天，在又一場精彩演出的餘韻中，帶著既慎重又坦然的心情，美秀集團想和大家說，「修齊即刻起會暫停所有演出活動和露面通告。」

聲明中提到，修齊這一年多來為身心症狀所擾，「在本人因相關所學而能及早產生的病識感與就醫後的判斷下，和團隊提出留職停薪的休養規劃。團員們與經紀人都理解修齊提出這個想法有多煎熬，在經由團隊內部良好溝通與充分討論後，美秀集團全體即使艱難也還是做出這個決定。」

他們直言，創作是一件從無到有再從有到無的瘋狂事，然後創作者投入一個匯聚瘋狂的產業。「創作出一首又一首的歌曲、完成了一場又一場的演出，在巨大的滿足與狂喜如同潮汐來去之間，時不時瞥見內心一隅黏糊糊的黑暗，那股力量有時會推你登峰、有時會讓你跌落，而可能有些時候，會淹沒你。」接著坦言，「在那麼多那麼好的音樂人離開我們之後，我們還是不那麼明白：與生俱來的才華是否同時是祝福也是詛咒？又或者這一切都是在十字路又與惡魔的交換？但現在我們知道的是，我們希望為這個現象帶來一點改變，一個新的可能性。」

最後表示，昨日種種譬如昨日死，「27 俱樂部就讓它是耽溺華美的搖滾傳說、今日種種譬如今日生，修齊是轉化成另一種身份的賽博台客；而不管是過去現在未來，他都是美秀集團的一份子。」跟粉絲喊話：「說好的，美秀集團會繼續一起向前。」