孫泗萍獲日本NPO第23回國際書畫交流展金牌獎作品《王與相系列—花開富貴》，油畫，2022。（孫泗萍提供）

孫泗萍獲日本NPO第23回國際書畫交流展金牌獎作品《王與相系列—花開富貴》，油畫，2022。（孫泗萍提供）

因疫情停辦3年的日本NPO國際書畫交流展，日前在日本東京都美術館舉辦第23回國際書畫交流展，參展的我國藝術家孫泗萍以兩件《王與相系列—花開富貴》作品榮獲金牌獎，在全球新冠疫情趨緩後恢復舉辦國際交流活動，立即為台灣帶來好消息。

日本NPO第23回國際書畫交流展邀請了9個國家藝術家參展，包括日本、台灣、美國、香港、馬來西亞、新加坡、泰國等，共166位藝術家參加，而台灣28位是最多藝術家參展的國家，這項旨在促進各國藝術家交流的展覽，每年都會邀請許多國家藝術創作者參展，我國歷年也有許多藝術家曾參展並獲獎，今年台灣團由會長李正輝、副會長陳美珍率領，日本交流會理事長福田 稔親自頒獎給孫泗萍，我駐日副代表李世丙也代表出席閉幕式，與代表團晚宴並頒獎。

這次獲得金牌獎的孫泗萍為現任高雄市美術協會理事長，本身非美術專科出身，從小熱愛繪畫及旅行，年長才投入藝術創作，作品多取材台灣各地美景與花卉，曾參加多項油畫競賽，摘下陳中和翁慈善基金會油畫徵選第一名、張啟華文化藝術基金會徵選第一名、國展優選、入選全國美術油畫、玉山美術獎、中部美展、南美展、桃源美展及竹梅源、屏東獎等二十餘次獎項，也曾舉辦多次個展及聯展。

孫泗萍獲獎的《王與相系列》是她長期創作系列，以牡丹與芍藥的花形姿態為題材，牡丹與芍藥被稱為「花中二絕」，自古有「牡丹花王，芍藥花相」的說法，孫泗萍擅長以油畫厚重質感，透過寫實具象或寫意抒情的手法，充分表現出兩者富貴美麗的特質，也成為其作品的特色。