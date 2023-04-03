法新社報導，巴特爾（Vedant Patel）在聲明中指出，布林肯（Antony Blinken）向拉夫羅夫（Sergei Lavrov）「表達美國嚴正關切俄方令人無法接受的扣押美國記者之舉，國務卿呼籲將其立即釋放」，並表示布林肯同時敦促莫斯科釋放遭到拘留的美國人惠蘭（Paul Whelan）。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，格什科維奇（Evan Gershkovich）3月29日在俄羅斯遭到特務扣押。（譯者：何宏儒）1120403