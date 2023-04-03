蔡英文總統參訪醫院新生兒中心(總統府提供)

蔡英文總統當地時間2日上午出席齊瑪德南戈醫院贈交儀式，重申未來台瓜會繼續相互扶持，深化各領域合作，台灣也會支持友邦長期實質的發展。瓜國總統賈麥岱則強調，瓜國外交政策核心就是支持且承認中華民國台灣的主權，呼籲中國大陸盡快終結台海對抗衝突的緊張局勢。

齊瑪德南戈新建醫院計畫是台瓜合作推動的旗艦級計畫，也是賈麥岱非常重視的項目。該醫院在疫情大爆發的2021年8月動工，今年2月即完工，高效率讓即將卸任的賈麥岱及相關人員相當驚喜。

瓜國衛生部長蘇托表示，來自台灣的協助，讓成千上萬的瓜國人獲得有尊嚴的對待，這些成果不只造福一部分瓜國人民，而是照顧廣大的瓜國社群，這是賈麥岱總統在任期結束之前，為人民所興建的五間新醫院之一，具備完善的醫療設施，可提供病患高品質的醫療照顧。

他感謝台灣政府在疫情大爆發期間，給予瓜國無條件的支持，讓瓜國獲得對抗疫情的能量，毫無疑問的，中華民國台灣是整個抗疫過程中重要的堡壘，也因此，他非常樂意支持台 灣參與世衛組織大會觀察員的訴求能納入大會補充議程。

瓜國總統賈麥岱則感性的說，我們感到很感傷，因此這是蔡總統訪問瓜國最後的一天，我們今天來到最具指標的國立齊瑪德南戈醫院，這是中華民國台灣經濟技術合作下的成果，自破土到興建完成21個月，蔡政府團隊一路相伴，並提供興建藍圖，讓未來可供興建其他醫療院所。

他感謝台灣對瓜國展現堅定的友誼和支持，讓瓜地馬拉可以愈來愈繁榮，他再次強調瓜國無條件承諾且支持台灣，瓜國外交政策的核心就是支持且承認中華民國台灣的主權，作為愛好和平國家的執政者，他也呼籲中國盡快終結台海對抗衝突的緊張局勢，因此它不僅散播恐慌且奪走台灣人民的幸福。

蔡總統即將離開瓜國，他說，「你把我們的心也帶走了」，他要蔡總統對台瓜的情誼「好好保護它，照顧它」。蔡英文則在回應媒體詢問時表示，「我的心也留在這裡」。

蔡英文隨後致詞邀請現場與會者，一起環顧醫院四周，一起見證，台灣和瓜地馬拉，共同完成的這項旗艦計畫。

她說，一間大型醫院平地而起，很不容易！過去18個月以來，從實體建築物的整地、打樁、磚瓦建造；到15項就診科別的規劃，以及340張病床的設置。這些大大小小的工作，都仰賴所有參與夥伴的齊心投入、努力付出。

她感謝賈麥岱領導的瓜地馬拉政府團隊，以及所有來自台灣的工作夥伴。「大家都辛苦了！」齊瑪德南戈醫院能提供本地72萬居民，以及周邊5省、合計超過兩百萬居民，更好的醫療照護服務。相信醫院啟用之後，能夠成為瓜地馬拉人民，健康的重要守護者。

她說，未來，台灣和瓜地馬拉，會繼續相互扶持、深化各領域的合作。我們也會秉持， 「踏實外交、互惠互助」的目標，支持友邦長期、實質的發展，繼續和國際上的民主夥伴，相互合作。