大谷翔平本季首轟出爐，天使3日對決運動家，第二棒「神鱒」卓奧特（Mike Trout）敲出首轟之後，第三棒的大谷「背靠背」也轟了全壘打，最終以6比0完封運動家，2勝1負取得開季3連戰的系列賽勝利。天使開路先鋒沃德（Taylor Ward）、卓奧特都繳出3安猛打賞，大谷4打數1安打。
卓奧特首局就擊出二壘打，但是天使無功而返，3局上沃德、卓奧特在兩出局後連續安打，但是大谷吞三振留下殘壘。4局上天使的後段棒次率先發難，兩人上壘之後，第八棒捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）奮勇轟出3分全壘打。
第5局沃德敲安上壘，卓奧特追擊一顆削外角的四縫線，轟了434呎成為中外野的兩分炮。卓奧特清空壘包之後，緊接著大谷上來，抓住第一顆偏低的內角球甩出大棒，直接就出了右外野圍牆，擊球初速110.8英里、飛行447呎都比神鱒那一發還要恐怖。卓奧特、大谷兩人本季首轟也就差了幾分鐘，可以說是同時出爐。
天使左投安德森（Tyler Anderson）在隊友火力掩護下，先發6局無失分摘下勝投，與兩位牛棚投手合力完封運動家。運動家上季徹底擺爛吞了102敗，本季又是出師不利。天使的下一輪3連戰仍是客場賽，對手是西雅圖水手，結束後才是自家主場開幕戰（迎戰藍鳥）。
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