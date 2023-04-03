美聯社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）近日宣布將在鄰國與盟友的白俄羅斯部署戰術核武相關計畫，再一次試圖使出核威脅來勸阻西方對烏克蘭的支持。

蒲亭已經宣示，在白俄羅斯興建戰術核武儲存設施的工作將於7月1日前完成，並表示俄羅斯已經協助白俄羅斯戰鬥機現代化，使其能夠攜掛核武。

白俄羅斯國家電視台今天深夜播出葛利茲洛夫（Boris Gryzlov）相關談話。他表示，俄羅斯核武將會「移到我們俄白聯盟（Union State）西部邊境附近」。不過他沒有說明確切位置。

他說：「此舉將可擴張我們的防衛能力，將會不理會歐洲和美國的所有雜音而去完成。」

白俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）成員國的拉脫維亞、立陶宛、波蘭邊界總長達1250公里。

與能夠消滅整座城巿、由長程戰術飛彈攜帶的核彈頭相比，目的在戰場上摧毀敵軍和敵人武器的戰術核武，其射程相對較短、核爆當量相對低很多。

在白俄羅斯部署後，莫斯科的戰術核武將更接近在烏克蘭，以及在東、中歐北約成員國境內的潛在目標。（譯者：何宏儒）1120403