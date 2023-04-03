Adam Duvall just can't stop hitting. pic.twitter.com/p0Pej1cp0b — Red Sox (@RedSox) April 2, 2023

波士頓紅襪內野手張育成本季首度獲得打席，3日對戰金鶯，張育成7局下擔任代跑上陣，推進到三壘但是未能得分。第8局張育成持續以二壘手身分留在比賽裡，並於8局下獲得打擊機會，可惜吞下三振。紅襪終場9比5戰勝金鶯，總計2勝1負贏得開季3連戰，接著繼續在主場迎接海盜3連戰。

紅襪首局就攻佔無人出局滿壘，意外只靠著吉田正尚內滾得1分，第2局赫南德茲（Enrique Hernandez）直接陽春炮轟下第2分。第3局又有杜瓦（Adam Duvall）、佛度戈（Alex Verdugo）連續安打拿了第3分。

金鶯的火力強大，弗雷瑟（Adam Frazier）、穆林斯（Cedric Mullins）在第5局接連開轟，雙方3比3平手。該局下半，紅襪無人出局，連續4個打席都擊出安打，直接再撈回3分（吉田1分、杜瓦2分）。

7局上又是穆林斯安打幫金鶯追回2分，結果該局下半立即吃了紅襪的反擊，吉田、杜瓦安打攻佔二三壘，菜鳥卡瑟斯（Triston Casas）安打得分，張育成上場幫卡瑟斯代跑，後面赫南德茲安打再得分。此戰雙方共敲了24支安打（紅襪14支）而成為打擊戰，8局下佛度戈安打再送回吉田，張育成2好1壞時遭到一顆彈指曲球突襲，沒有出棒遭三振。

紅襪杜瓦繳出3安猛打賞，開季手感火燙（前一場擊出再見全壘打），吉田正尚、佛度戈、赫南德茲都是2安2打點。