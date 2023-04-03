睡眠對人體健康相當重要，胸腔暨重症專科醫師黃軒引述最新研究，睡眠時間達7至8小時，且睡眠品質好，男生壽命可延長4.7年、女生延長2.4年。

黃軒在臉書發文指出，提到睡眠品質，大多人只會想到「睡眠時間7至8小時」，其實這只是其中一項指標而已。最近有研究團隊使用美國疾病控制與預防中心 （CDC）和國家衛生統計中心2013年到2018年進行的全國健康訪談調查的數據，分析了17萬人的睡眠品質。

該研究發現維持睡眠品質的5個因素，包括每天睡7至8小時、每周不超過2天難以入睡、每周半夜醒來天數不超過2天、不使用安眠藥、每周至少5天起床後感覺「休息得很好」；每達到1項得1分。

結果顯示，得到5分者死亡率下降30％、心血管死亡率下降21％、癌症死亡率下降19％；男生壽命延長4.7年、女生壽命延長2.4年。

另外，營養師薛曉晶也指出，擁有良好的睡眠習慣，不僅有助於提高身體免疫力、增強注意力和記憶力，還能預防肥胖和其他代謝疾病的發生。若經常感到睡眠不足可以試著改善，例如設定固定的睡眠時間、創造適合睡眠的環境、減少過多刺激。在日常生活中，注意睡眠健康，是維持身體健康的重要因素之一。