「大S」徐熙媛前夫汪小菲2日被爆抖音的IP位置定位在台灣，隨即在網路瘋傳可能是為了不久前和大S的官司訴訟遭駁回，準備再提上訴，外界紛紛猜測是否這次真的會來台，結果他真的出現在自己經營的S Hotel，他也禮貌向媒體表示：「回到台北像回到家一樣。」

昨晚深夜汪小菲出現在S Hotel大廳準備上樓，面對守候媒體，他禮貌表示：「你們都辛苦一天了，所以我特意沒有走地下室，我先進屋睡覺，明天再說，沒有什麼特別的，還是挺好的，回到台北像回到家一樣，你們早點回家睡覺！」巧妙避開媒體採訪。據《ETtoday星光雲》報導，他和S家一家人吃飯後，又趕忙與其他友人聚餐，直到深夜才回飯店，行程相當忙碌。

汪小菲於昨(2)日被網友發現抖音的IP位置定位在台灣，引發外界關注。近年汪小菲為行銷自家品牌，時常親自現身直播間賣貨，他日前在直播中關心身為人母的女員工：「這麼晚還在播太辛苦了，能陪孩子嗎？」但員工不僅笑著表示不辛苦，更說道：「每天早上還是可以送孩子上學」沒想到這番話讓一旁的他立刻掉淚，員工還急忙起身遮住鏡頭，安撫他的情緒，可見他離婚後非常想家，期望可以趁著清明連假陪伴家人。

不過，汪小菲與大S的官司可能還會持續下去，因為先前判決出爐時，他公開了總價3千多萬的請款單，包括學費、買草莓、添購文具、剪頭髮等，以及2021年到今年3月初的家用費，高額的生活費讓他直言：「這只是冰山一角，我會繼續上訴。」對此，大S則透過經紀人發聲：「判決結果就是最好的回應。」