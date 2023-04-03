每個人都有自己的特殊癖好，一名男網友表示，有穩定交往1年半的女友，兩人最近開始同居生活，他這才發現女友有喝自己經血的特殊癖好，令他當場崩潰，將其PO上網尋求意見，全網友看得瞠目結舌，當中不少女網友說經血的味道比一般血液還要臭，且有很多細菌，建議他帶女友去治療「異食癖」。

原PO昨（2）日於論壇《Dcard》指出，跟女友交往1年半，最近2個月才開始同居，昨早上起床他進浴室發現女友拿著很小的杯子，正在喝裡面的東西，當下他聞到很濃的血味，又看到女友的嘴角有血，杯子裡的液體已被喝得剩下殘渣，他瞬間想到女友這幾天正逢生理期。

原PO上網查了才知道女友手上拿的被子其實是月亮杯，女友正在喝自己的經血，他趁著兩人吃早餐時，他直問對方「妳喝的是妳的那個嗎？」沒想到女友沒有否認，還說小時候只要身上有傷口就會舔，就此一發不可收拾，喜歡各種血味，女友說會慢慢改掉這習慣。

原PO說，女友喝經血對他來說就像部分人會吃鼻屎一樣，不會因此和女友分手，且兩人感情也很穩定，也尊重女友的癖好，只是目前還沒辦法接受。

貼文曝光，隨即登上網站熱門，全網友都作嘔，「超噁心⋯⋯這個比吃鼻屎嚴重好幾倍吧」、「這個是異食癖了，一種無法控制的疾病，建議去做檢查，怕影響身體健康，如果沒有可能要往身心科方面了」、「有點噁心，如果不是反串，我建議她要去看一下醫生，經血其實滿有味道也滿噁心的」、「救命！經血不只是血味而已，比一般的血還臭很多耶」、「誰跟我說一下，我看到了什麼」。

事後原PO也再度更新貼文表示，他會陪女友一起去看心理醫師，同時也害怕她喝經血會生病，雖然沒辦法接受女友的特殊癖好，但會陪她一起治療。