民進黨立委趙天麟等人近日推出《選罷法》修正草案，候選人若於1年內再度參選不同公職，前次選舉已領取的補助款應先扣除，被外界視為針對王鴻薇的條款。對此，知名作家苦苓表示，「於法無據，自打嘴巴」

對於綠委提的「王鴻薇條款」，苦苓昨（2）日於臉書直言，這是民粹，不是民主，表面上民眾或許會覺得說，「對啊，政府給你補助款選上議員，結果你又跑去選立委，又拿一次補助款，至少應該退回其中一項吧！」；但事實上選舉補助款並不是補助你「當」議員的，而是補助你「選」議員（或其他民代、行政首長）。

苦苓分析，根據公職人員選舉罷免法第43條第一項規定：「當選人在一人，得票數達各該選舉區當選票數三分之一以上者，當選人在二人以上，得票數達各該選舉區當選票數二分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新臺幣三十元。」也就是說，就算落選了，只要得票數達到門檻，一樣有選舉補助款可以領，並不是只有選上的人才可以領。

因此對於《選罷法》修法，苦苓指出，既然如此當不當議員、議員當多久，都和這筆錢沒有關係，如果因為沒有當滿一年就要退還補助款，那麼那些落選的、根本一天都沒當的，不就完全不應該領取補助款嗎？

苦苓怒批，民進黨立委搞這個提案，不但完全沒有法理依據，而且是在自打嘴巴。再退一萬步說，「如果沒當滿一年的要退錢，那沒滿兩年的不是也應該相對退錢嗎？那就不只是王鴻薇要退錢，所有立委做一半跑去選市長的通通也都該退錢」。

苦苓最後強調，選舉補助款是補助參加選舉用的，不是補助擔任哪個職位用的，沒有什麼退不退的問題。倒是立法委員如果真的要對選民負責、不要占選民的便宜，就應該提案將選罷法裡面選舉補助款這一條「自肥法案」刪掉，「那才是真正為人民著想、而不是政治權謀算計，我笑你們不敢！」