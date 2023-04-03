一名計程車司機日前凌晨2點多載一名女子從新竹至新北市瑞芳區的山區景點「不厭亭」，司機發現女子深夜孤身一人，擔心出事，在女子下車後報警，警方到現場時果真發現女子墜落在60公尺深的山谷，山坡旁留有遺書，所幸女子僅受傷仍有意識，獲救時情緒激動，詳細案情需進一步釐清。

據ETtoday報導，新北瑞芳分局日前凌晨2點多接獲一名計程車司機報案，司機稱方才從新竹載一名女子到瑞芳知名景點「不厭亭」，因該處在山坡上又地處偏僻，女子當時又是獨自一人，司機認為「感覺怪怪的」於是報警，請警方到場關切，牡丹派出所長連信昌、警員蔡孟芳隨後趕抵現場果真發現意外。

2名員警到不厭亭後四處搜找都沒發現女子身影，但山崖旁發現2個手提包，裡頭有5封遺書，警方一看到立即發覺是輕生意外，立即查看山坡，也找到疑似滑落痕跡，才通報消防救援隊到現場利用設備攀下山谷，在60公尺深的山谷處發現受傷、仍有意識的游姓女子。

警方表示疑似是因該地區多雨，土質鬆軟，女子剛好墜落在不深的山谷土坡上，才沒有受重傷，但女子獲救時情緒相當激動，在員警的戒護下送醫，家屬得知後也趕往醫院陪伴，確切動機與詳細案情，須等到女子傷勢復原、情緒穩定後才能進一步釐清。

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