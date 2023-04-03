前總統馬英九昨（2）日在湖南大學師生座談時表示，台灣與大陸都屬於一個中國，即中華民國，綠營仍持續批評。對此，國民黨前台北市議員羅智強指出，駐日代表謝長廷在2012年訪問大陸時，曾說「依照憲法，高雄、廈門是一個國家內的兩座城市」，他酸問民進黨主席賴清德，謝是不是中共同路人？

謝長廷2012年訪問大陸時，針對他過去在高雄市長任內提出的高雄、廈門「一國兩市」的主張，他回應，依照憲法，高雄和廈門是一個國家內的兩座城市，只是他講的憲法是指中華民國。謝長廷並認為，用憲法回應不會有什麼問題，始終是可以讓台灣團結的。

羅智強今在臉書發文質疑，依照謝長廷的說法，他是不是中共同路人？他嘲諷，聽說謝長廷這位中共同路人，還被推薦去當大法官，「民進黨真的是個非常喜歡自我打臉的政黨」。

許多網友也在羅智強的貼文留言，他們的意見包括「民進黨不是自打臉，是不要臉」、「他們會說時空背景不同，雙標黨臉皮堅若磐石」、「民進黨真的是不知道要說什麼，就胡說八道」。