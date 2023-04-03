面對早已無緣季後賽，且把所有主力輪休的拓荒者，灰狼3日竟在主場爆冷以105比107飲恨落敗，不僅苦吞3連敗，更擴大與西區第8湖人之間勝差到1場，減輕不少湖人晉級壓力，灰狼總教練芬奇賽後痛批自家球員，「我們輸球主要就是心理出現問題！」

「我們需要更多動力，你懂的？當你需要做3到4次努力才能做到的事情，你卻只有努力1到2次，那當然不夠，」芬奇表示，「面對一支想要全力以赴贏球的球隊，你卻沒有全力以赴，這不是你不尊重對手，而是你不尊重自己，這就是最糟糕的事情。」

或許灰狼全隊唯一沒有輕敵的球員，就是才剛傷癒復出的愛德華茲，他拿全場最高37分，另有6助攻、5籃板，凱爾安德生雖有13分、8籃板及7助攻，卻無法投進最後關頭的追平兩分，戈貝爾10分、15籃板，唐斯是輸球最大罪人，全場只有投3中1、8罰5中，只拿8分。

拓荒者則以夏普27分、6助攻與6籃板表現最為搶眼，諾克斯替補拿下19分，瓦特福德15分，梅斯13分、9助攻。