Kodai Senga, Ghost Fork. 👻🍴



Yuli Gurriel, Ghost Bat.



Senga's 1st Career MLB K. pic.twitter.com/e04s6rHFQR — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 2, 2023

KODAI SENGA GHOST FORK GLOVE ALERT



👻 🍴 pic.twitter.com/DscGTuqoYf — Sarah Langs (@SlangsOnSports) April 2, 2023

紐約大都會日籍投手千賀滉大3日迎接大聯盟初陣，對戰馬林魚主投5.1局，被敲3安責失1分，送出8張老K，用了88球摘下旅美生涯首勝。大都會打線只用5支安打就攻下5分，包括湯米芬姆（Tommy Pham）的兩分全壘打，終場5比1力壓馬林魚。

大都會首局攻佔兩出局滿壘，麥尼爾（Jeff McNeil）打成軟弱的內滾，馬林魚投手羅傑斯（Trevor Rogers）撿球傳一壘失誤，大都會趁機跑回兩分。

千賀滉大首局下初登板顯得相當緊張，普通的四縫線都歪得離譜，遭到阿萊斯（Luis Arraez）、索勒（Jorge Soler）連續安打失掉1分，失分後又連續保送兩位打者，形成無人出局滿壘！大都會開了兩次投手丘會議，千賀忽然回神，指叉球連續K掉兩人，自行解圍成功。吞下千賀大聯盟首K的是古巴猛將葛瑞奧（ Yuli Gurriel），葛瑞奧揮棒落空時居然連球棒都從手中飛出去了。

往後幾局千賀展現了傳言中的「幽靈指叉球」（ghost forkball），吞下三振的打者全都是揮空這種球，也沒有再出現失分危機。湯米芬姆第5局轟出兩分彈，讓千賀第6局在4比1的領先下退場。7局上湯米芬姆二壘打再添1分保險分，順利守住勝利。

千賀賽後坦承非常緊張，兩腿不聽使喚，他花了一點時間才習慣，畢竟大都會在他身上投資了5年7500萬美元。千賀的手套上畫著一隻拿著大叉子的鬼魂，雖然總教練修瓦特（Buck Showalter）不相信所謂的「幽靈指叉球」，但是千賀確實用指叉球幫他們贏了比賽。