國民黨台北市議員徐弘庭因主張全民調失敗，日前宣布退出北市第8選區（中正、文山）立委初選，昨（2）日他於臉書發文分享近況，稱走在路上不斷有人向他加油打氣，還要他別退黨，讓他無奈地說「我是長得一副退黨臉嗎？」

國民黨台北市黨部日前針對第一階段黨內立委初選登記，決議第8選區初選方式採3成黨員投票、7成民調的方式，主張全民調的徐弘庭因不滿此結果，在3月31日宣布退出初選，希望黨中央能夠正視青年世代的傳承問題，並強調不會脫黨參選，至於4年後是否再戰將持續評估。

昨日徐弘庭在臉書上發文，指出先前為準備立委初選趕印的文宣品，剛好在4月1日愚人節完成，結果還沒發出去就直接變成絕版品，讓他忍不住說「人生就是那麼諷刺」。

此外，徐弘庭還透露宣布退出初選後，這兩天走在路上不斷有人為他加油，還向他喊話「你可千萬別退黨啊」，也讓徐無奈地說「我是長得一副退黨臉嗎？我都說脫黨參選不是我的個性了」。