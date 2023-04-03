男性若有性功能障礙，可能影響和另一半的感情。泌尿科醫師程威銘指出，除了規律運動、適當休息及營養補充可以讓性功能更好之外，「咖啡」也對性功能有幫助。

程威銘在YouTube指出，美國國家健康和營養調查（NHANES）的一項大型研究顯示，如果每天攝取咖啡因，「可以有效改善造成性功能障礙的機會」，每天喝2至3杯咖啡效果最顯著；如果民眾本身有肥胖、體重過重、脂肪過多或有高血壓狀況，「喝咖啡對性功能更有保護的效果」。

喝咖啡為何能改善性功能？程威銘解釋，第一是咖啡會讓動脈舒緩、舒張，讓陰莖的血液增加；第二是咖啡富含抗氧化劑，可以對抗有害物質對血管的毒害；第三，有研究顯示，喝完咖啡會使男性賀爾蒙上升，讓性功能表現更好。

至於咖啡是否可用於「救急」？程威銘表示，在性行為的45分鐘前先喝1至2杯咖啡，可能會讓床上表現更好；不過他也提醒，喝太多咖啡若導致心悸、手抖，反而會影響性功能，甚至造成晚上失眠的問題。