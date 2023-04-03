台灣缺蛋問題嚴重，農委會為此緊急從國外進口雞蛋，並於3月29日起開始販售，但依然在短時間內就被搶購一空。對此，人在泰國旅遊的前主播何啟聖分享，泰國超市的蛋架是滿的，他氣得怒問，台灣的蛋「是在缺什麼鬼啦？」

何啟聖昨（2）日晚間在臉書分享了一張在泰國超市拍攝到的蛋架照片，照片中可見有相當多盒雞蛋，價格落在49至75泰銖間（約台幣46~71元）。何啟聖質疑，為什麼泰國超市架上都是蛋，台灣「是在缺什麼鬼啦？」

許多網友也在何啟聖的貼文留言，他們的意見包括「台灣什麼都缺，缺電、缺國際競爭力」、「泰國沒有民進黨」、「泰國的農業部長不是陳吉仲」。

農委會先前宣布進口蛋已上架，而《中時新聞網》直播節目《街頭大聲公》3月29日曾前往北市萬華區街頭採訪民眾，仍有人表示雖有買到蛋，但價格比以前貴一些，且也有人說，他已經兩個禮拜沒買到蛋了。顯示蛋荒問題似乎仍在。