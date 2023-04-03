女生的衣櫃有各類型衣物可搭配，一名男大生表示，近日發現女生都很喜歡穿薄透的白長褲，從後面看可清楚看到內褲花色和款式，接近走光的狀態，讓他不解問「為什麼要這樣穿？」貼文引發女網友回應，「因為室內外燈光不一，加上當事人可能不見得會照鏡子查看，不知道自己已『走光』」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，前幾天逛夜市發現一堆女生都穿很薄透的白長褲，有的會看到內褲痕，有的甚至連內褲顏色款式都看得出來，令他百思不得其解，「為什麼要這樣穿？」

貼文一出，不少網友也納悶回應，「確實三不五時會看到這種的，我也真的很納悶為什麼要這樣」、「診所和醫院護理師那種都超透，花色款式看透，上衣也是」、「確實很多白褲很薄，需要注意會不會透」。

留言中也有女網友說明原因，「我覺得有時候室內外看起來會不太一樣，很多人不是刻意的，是買到品質不好太薄的白長褲」、「她不知道結案！之前我們教授也這樣穿，我還去提醒她，她根本不知道內褲花色看得一清二楚」、「我覺得是因為自己看不到後面，所以才不小心穿出門的，我上次也提醒我同學，而且我也超怕自己這樣超尷尬」。