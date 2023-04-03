48歲劉姓菜販曾替胡姓菜商工作一段時間，對於胡男存放蔬菜的倉庫熟門熟路，3月31日時，劉男憑著記憶找尋到放倉庫鑰匙的地點，偷了胡男每把240元的青蔥，共19把，再拿到自己的市場以每把250元的價格賣出，共零成本的賺取了3750元。胡姓菜商發現青蔥不見以後報警處理，警方依竊盜罪嫌將劉男送辦。

劉男在市場當菜販，攤位擺著各式各樣的蔬菜，旁邊還放著一把一把250元的青蔥，民眾絡繹不絕的上前挑菜，但民眾不知道這些翠綠的青蔥全是劉男偷「自己人」的貨來賣，劉男也不知道自己這行為早就被鎖定，即將大難臨頭。

胡男30日前往放菜的倉庫時，發現倉庫內的青蔥少掉一半，於是報警處理，警方調閱監視器後，鎖定劉男，胡男才發現這熟悉的身影是熟人，沒想到如今2人會變成最熟悉的陌生人。

警方循線找到還在市場賣菜的劉男，沒想到劉男生意之好，19把青蔥賣到剩下4把，以零成本的現賺3750元。劉男表示，之前工作知道老闆的倉庫鑰匙放於何處，因缺錢才會下手行竊，竊得青蔥還賣得比前老闆貴，每一把都多10元，以250元的價格賣給不知情的客人，賺到的3750元也已花用完。

警方將剩下的4把青蔥還給胡男，胡男雖哭笑不得，但卻也相當氣憤遭到昔日的「自己人」背叛，剩至每把比他多賺10塊錢；警方也依竊盜罪將劉男送辦。