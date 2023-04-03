大陸女星景甜出演過不少好萊塢電影，包括《長城》、《金剛：骷髏島》、《環太平洋2：起義時刻》等，演藝路相當順遂的她，情路卻不太順。過去景甜曾與桌球奧運金牌張繼科曾經交往過，近日卻驚傳男方因欠錢，將景甜私密片拿出來抵債，對此，大陸媒體人李微敖昨（2）日挖出張繼科賭博、借款、傳私密片等全部細節，還曬出借500萬人民幣（約新台幣2250萬元）的借據。

中國經濟觀察報首席記者李微敖近日爆料張繼科欠債細節，並曬出借據為證，他透露張繼科因為賭博而欠S先生一大筆錢，但張繼科未能按時還款，於是S向其討債，張繼科就將景甜的幾段私密影片抵債，隨後S先生以影片與私密影片向景甜要錢，一開始要價2200萬，後來把金額減到1700萬，最終景甜與經紀團隊選擇報警處理，而S先生被判有期徒刑7年，罰款5萬，爾後S先生不服再上訴，二審依舊維持原判。

最令人驚訝的是，張繼科是作為「證人身份」現身，在法庭上承認拍攝私密影片以及外流給S先生，而張繼科也在S先生的家人提告下，在去年陸續還了100多萬人民幣（約450萬元台幣），但500萬人民幣（約2250萬元台幣）的欠條依舊在S先生家人的手上。

此外，李微敖還表示S先生的家人以為張繼科不還錢，是因為手頭比較緊，但是卻有報導和粉絲指出張繼科才剛買了691萬人民幣（約3,100萬元台幣）的豪車，加上許多狗仔與網友對張繼科人品上的爆料，他也預告自己可能會被張繼科的律師控告，「我會認真積極應對。」他最後也向景甜道歉，「如果因為我的微博和文章，給景女士帶來了新的麻煩和困擾，我向景女士表示誠懇的歉意。」