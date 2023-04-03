幫小孩取名字不是一件容易的事，萬一又屬罕見姓氏，更難上加難！大陸一名姓「蟻」的新手爸爸PO文求救，說他為了幫兒子取名大傷腦筋，盼網友指點迷津，取一個好聽的名字。網友訝異之餘紛紛蓋起「蟻人」、「蟻大利」等歪樓；一名網友認真建議兩字，獲一致好評。

原PO喜獲麟兒，卻直言「生男孩，起名字時難倒我了」，為了取信網友，蟻爸爸特地附上身分證明文件，證明自己的確姓螞蟻的「蟻」，所言不假。

結果引來許多網友熱議，「原來有這姓氏，第一次看到」、「真的很罕見，但我見過」。不少人取「蟻人」、「蟻王，女孩可以叫蟻后」，還有人搞諧音梗，如「蟻大利（義大利）」、「蟻德服人（以德服人）」、「蟻天劍（倚天劍）」。

一名網民認真獻名「蟻書程」，他解釋，「螞蟻一生能走的路，相對它的體型遠得不可思議，希望孩子能讀萬卷書、行萬里路」，這名字獲網友大讚，直呼太有才。

根據統計，「蟻」姓人士多分布在廣東潮州、汕頭一帶，總數約8000人，其他地區如北京也有，另因地緣關係，泰國、越南當地一些華僑也姓「蟻」。