長鬃山羊誤中陷阱 台東巡守志工急救援

1隻保育類的台灣長鬃山羊，誤闖台東卑南鄉富源山區獵人設下的山豬陷阱，還被樹枝壓在身下無法動彈，還好住在附近的保育志工發現，合力壓制不斷反抗的山羊，再幫牠解開陷阱繩套後，順利脫困重回森林懷抱；救援過程中，志工手指還被山羊撞傷，幸好無大礙。

這隻體長超過1米、，重量逾30公斤的公長鬃山羊，不斷的扭動身體反抗，志工只能先用腿壓制後，搬開壓在牠身上的樹枝，再小心翼翼的把右前腳上的繩圈解套，才順利讓山羊脫困，沒有受傷的山羊頓時獲得自由，頭也不回的就往山下林地飛奔而去，重回森林懷抱。

這隻保育類的長鬃山羊，是在卑南鄉富源山區，誤闖到獵人在獸道的山豬陷阱，被繩圈套住後，又猛力拉扯，反而被樹枝壓住，還好住在附近養雞，同時也擔任台東縣府保育專案志工的68歲雞農林龍清和弟弟，在巡邏時發現，趕緊進行救援，由於山羊力氣很大，林龍情在解繩索時，手指還被山羊撞傷，還好沒有大礙。

林龍清說，富源山區有1支3到4隻的長鬃山羊家族，由於附近是惡地地型，很適合牠們出沒，因此，早上時常常會看到牠們的身影，兩年多前，也有1隻成年山羊被陷阱困住，他們也同樣進行救援野放，由於陷阱多，志工們也會不時巡邏，只要有野生動物受困都會伸出援手。