蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）3月底出席「中國發展高層論壇2023年年會」，這是庫克時隔四年之後再次到中國，他除了出席官方活動外，還前往位在北京三里屯的Apple Store視察，根據陸媒報導，有果粉拿iPhone拍庫克，竟不小把手機背面摔碎，沒想到庫克竟然幫他在手機上簽名，親民的作風引發外界討論。

綜合陸媒報導，庫克日前到北京三里屯的Apple Store視察，結果有位果粉可能見到庫克太興奮，竟然直接當場跌倒，不小心把自己的iPhone手機背面摔碎，沒想到庫克見到此狀況，馬上拿起筆在該手機上簽名，並且建議他換一台新的iPhone。

庫克親民作風引發網友討論，有人說笑稱摔碎的iPhone「又值錢了」、「這支iPhone是修還是不修呢」。

台灣資訊科技YouTuberLinzin 阿哲也在影片中分享此則新聞，說如果自己是那位果粉，當下心情應該會很複雜，因為自己手機摔爆了，但卻因此獲得超有價值的庫克親簽，如果是他的話，可能會裝個透明手機殼或包膜來保護，然後繼續用下去。