NBA新版勞資協議將有重大改變，根據美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，未來「聯盟前三隊」將不再有球員位置的限制，也就是可以有5個中鋒或5個後衛，同時球員必須要上陣65場例行賽才能取得候選資格，將於下個球季2023-24開始生效。

這項新規定也被外界稱為「恩比德條款」，七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）連續兩季在年度MVP票選高居第2，但是遭到MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）「卡位」而兩度屈居聯盟第二隊。

前鋒、後衛都有兩個名額，但是中鋒僅有1個名額較不公平。例如早年NBA只有「聯盟前二隊」，傳奇中鋒比爾羅素（Bill Russell）多半都是落居第二隊，因為張伯倫（Wilt Chamberlain）長年霸佔著第一隊的中鋒名額。

這項改變是可以預見的，聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）去年總冠軍賽期間就談到恩比德的問題，席爾佛指出聯盟的位置界線愈來愈模糊，很多球員都可以打好幾個位置，5個前鋒或是5個後衛也能湊成一支隊伍。同時這也深切影響著球員的頂薪合約，是否入選前三隊將會有數千萬美元的差異。

不過也有人提出質疑，改革之後所謂的「聯盟前三隊」淪為變相的MVP票選，相當於前15名的球員直接入選前三隊。此外65場的規定似乎有點嚴格，像是恩比德生涯至今只有1季達標（68場），改革之後他恐怕連前三隊都進不去了。