林口有民眾日前發現一名男子跪在交流道下方馬路中央舉牌子寫「媽媽住院請幫忙」引發討論，不少人表示若屬實願意捐款；新北市議員蔡淑君透過區公所得知，該男子因母親長期有慢性病，男子自稱是殯葬業但工作不穩定，才選擇舉牌求助，目前已轉介桃園市社會局，由家庭服務中心關心瞭解中。

一名網友在臉書社團「林口大家庭」曝光照片，一名男子站在國道匝道下方的馬路正中央高舉板子，內容寫「媽媽住院請幫忙謝謝」，原PO發文詢問是否有人知道男子狀況，畫面中男子幾乎全身都被擋住，只能見到略為壯碩的身形，也有網友留言「大概半個月前就有看到他了」、「這個是之前龜山一路，跪在地上磕頭那位嗎」。

不少網友留言「可以盡微薄之力」、「想知道這位需要幫忙的朋友的母親所在的醫院，看是否屬實，若屬實，相信很多人都願意幫忙，下雨天跪在路邊，心裡一定是很著急的」；新北市議員蔡淑君回應，經瞭解該男子住桃園市龜山區，戶籍地在中壢，因母親長期有慢性病史，該男子從事殯葬業工作不穩定，遂至林口交流道舉牌求助。

蔡淑君表示目前已由區公所轉至桃園市社會局，通知居住地中壢家庭服務中心就近關心了解，蔡淑君曝光的社會安全網事見諮詢表中，男子現年33歲，職業別為「自稱從事殯葬業」，問題類型為類似脆弱家庭服務事件，家庭經濟陷困需接受協助。