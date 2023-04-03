芬蘭昨（2）日舉行國會大選，中間偏右的在野黨「國家聯合黨」以些微差距勝出，芬蘭現任總理馬林（Sanna Marin）已宣布敗選，預計將離任。外媒分析，身為全球最年輕總理，37歲的馬林任內帶領國家挺過新冠疫情、申請加入北約，不過她上夜店、在官邸開趴熱舞的作風，以及擴大公共支出的政策也飽受芬蘭反對派人士批評。

最年輕芬蘭總理馬林（Sanna Marin）所屬政黨在2日國會大選中敗選。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，芬蘭昨日舉行國會大選，路線中間偏右的保守在野黨「國家聯合黨」（National Coalition Party）最終囊括20.8%得票率勝出，預計在200個議員席次中掌握48席；民族主義政黨「芬蘭人黨」（Finns Party）獲得20.1%得票率，掌握46席居次；現任總理馬林所屬的社會民主黨（Social Democrats）獲19.9%得票率排名第三，囊括43席。

芬蘭本屆國會大選競爭激烈，近幾周來3大政黨的民調不相上下，開票當晚也因為票數太接近，導致媒體難以預測誰先勝出。

後續國家聯合黨領袖歐爾波（Petteri Orpo）宣布勝選，他對支持者宣布「我們得到了最大授權」，誓言將「修復」芬蘭及經濟。

芬蘭2日舉行國會大選，中間偏右的在野黨「國家聯合黨」領袖歐爾波（Petteri Orpo）宣布勝選。（圖／路透社）

53歲的歐爾波將獲得籌組聯合政府的第一次機會，如果籌組成功，他將成為芬蘭下任總理，在他的領導下，芬蘭將成為一個親歐的保守派政府，主要聚焦經濟。

馬林隨後也坦承敗選，她對支持者表示，即便最終得票率不是第一，但本屆大選獲得了支持，也獲得了更多席次。

值得注意的是，馬林2019年底上台時，以34歲之姿成為全球最年輕總理，BBC指出，她的民調支持率一直都很高，尤其帶領國家挺過新冠肺炎疫情，和總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）聯合推動芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），讓她受到廣泛讚賞。

不過各主要政黨一致支持芬蘭加入北約，因此外交牌並未在本屆選舉中發揮作用。

報導分析，芬蘭選民此次主要聚焦經濟，馬林被視為具有爭議的人物，儘管她在年輕世代中相當受歡迎，但是2022年跑趴、在官邸開趴狂歡、唱歌、熱舞、飲酒的影片流出後，馬林也受到嚴格檢視。

馬林政府也被部分保守派人士抨擊在津貼、教育方面的支出太過浪費，在她上台後，芬蘭的公共債務已超過GDP 70%。

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