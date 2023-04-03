The King pic.twitter.com/oMkL8e2WSb — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 3, 2023

雖然湖人主控羅素只打上半場就因左腳痠痛離場，湖人3日仍靠「一眉哥」安東尼戴維斯40分、9籃板，「小皇帝」詹姆斯也有18分、11助攻與10籃板的本季第2次大三元，最後以134比109輕取地主火箭，勇奪3連勝，目前戰績40勝38敗，續跟鵜鶘並列西區第7，且跟西區第6快艇僅剩0.5場勝差。

湖人首節就靠安東尼戴維斯包辦13分，逐漸擴大領先到兩位數，甚至來到次節，領先幅度來到19分之多，可是火箭並未放棄，也在凱文波特、傑倫格林兩名小將領軍下追上，打完上半場，湖人70比60領先，安東尼戴維斯半場27分，詹姆斯9分、9助攻與5籃板。

儘管湖人官方中場時間宣布，羅素將因左腳痠痛提前退場，湖人仍在第三節靠著安東尼戴維斯、八村壘與詹姆斯等人火力保持領先，更於前三節打完，取得101比83大幅領先，湖人末節開始打出10比2小高潮，也幾乎提前宣告拿下這場客場勝利。

湖人除了安東尼戴維斯、詹姆斯兩大球星的優異表現，替補前鋒八村壘也有20分、12籃板及3火鍋，里夫斯18分、8助攻，馬利克比斯利13分；火箭以凱文波特24分最高，傑倫格林也有20分，申京18分、15籃板，賈巴利史密斯14分。