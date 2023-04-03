汎銓、台灣精銳、北極星藥業-KY去年陸續上市掛牌，證交所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第21條規定，辦理上市有價證券得為融資融券審查，上述3家公司都符合標準，清明連假後第一個交易日，投資人都可以進行融資券交易。
《證交所》汎銓等3檔 4月6日起開放融資券交易
台灣證券交易所指出，汎銓(6830)、台灣精銳(4583)、北極星藥業-KY(6550)等3家上市公司，將在4月6日開放融資券交易。
台灣證券交易所指出，汎銓(6830)、台灣精銳(4583)、北極星藥業-KY(6550)等3家上市公司，將在4月6日開放融資券交易。
汎銓、台灣精銳、北極星藥業-KY去年陸續上市掛牌，證交所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第21條規定，辦理上市有價證券得為融資融券審查，上述3家公司都符合標準，清明連假後第一個交易日，投資人都可以進行融資券交易。
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