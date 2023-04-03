染髮是許多人避免白髮，或改變造型的方式，但醫師表示，短期看不到染髮對身體的危害，但長期下來可能會有致癌疑慮，建議民眾降低染髮頻率，若仍須染髮，間隔最好3至6個月，增加身體排泄機率，讓細胞可自我修復，另外染完頭髮應多喝水，藉由多排尿排出有毒物質。

皮膚科醫師曾德朋在《健康2.0》提醒，大部分染髮劑含有化學成分，當染劑塗抹在頭皮或頭髮，經由皮膚吸收後，順著血液，到達腎臟，再透過膀胱排泄，若長期反覆染髮，這些化學物質無法被排出體外，會沾附在器官上，長期累積會導致細胞病變。他表示，民眾應減低染髮頻率，若需要染髮，建議至少間隔3至6個月，增加身體排泄機率，讓細胞可自我修復。

家醫科醫師王健宇提醒，民眾染髮時不要讓染髮劑接觸到頭皮，尤其是水溶性的染劑，因為水溶性染劑會影響泌尿系統的健康。為了避免人體殘留太多毒素，民眾染髮後，應多喝水，藉由多排尿來排出有毒物質。

此外，外科醫師江坤俊表示，染頭髮要注意少挑選深色染劑，因為深色染劑為了讓顏色比較明顯，會加入些許的重金屬，因此選擇淺色染劑就可以稍微減少PPD（對苯二胺，是染髮劑中主要的過敏原）及重金屬的影響。