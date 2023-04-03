女星蘿莉塔今年元旦答應男友戴偉智求婚，西洋情人節當天宣布懷孕，雙喜臨門的喜訊獲得外界祝福。愚人節當天她到小巨蛋看演唱會，不慎慘摔一跤，因肚子抽動趕緊送急診，起初聽不見心音，好險改照超音波後一切正常。

蘿莉塔2日在社群平台表示，昨（1日）到小巨蛋看演唱會，沒注意到清潔人員正在拖地，直接背後朝地大摔一跤，完全來不及反應，雖然當下沒感覺到哪裡特別疼痛，但肚子一直抽動，為求放心趕緊衝一趟急診，卻發生驚魂記，「一開始一直說聽不到心音，真的是要嚇死，還好改照超音波一切正常，聽不到心音應該是因為寶寶還很小，開了安胎藥就回家了。」並在2日照高層次超音波，盼望一切正常。

蘿莉塔感謝急診的醫護人員，親切又有耐心，還有一位暖心的大叔協助她推輪椅、等車，讓她感動不已，承諾未來走路會更注意。許多網友紛紛留言：「平安最重要」、「保重祝早日康復」、「真的要放慢腳步跟動作」。

蘿莉塔2016年9月在節目《小明星大跟班》配對戴偉智，因此有了相識相愛的機會，交往4年決定邁入人生另一個階段，戴偉智選在跨年夜用鑽戒套牢蘿莉塔。不過當時有網友看衰，狂酸「一定很快會離婚」；對此蘿莉塔看很開，坦言：「感情的事本來就很難講，所以我絕不會打包票我一定從此就幸福快樂或天長地久，我只想把當下的喜悅分享給大家，如果未來能很幸福當然最好，沒有的話也是人生」。