台灣超商24小時營業，造福許多民眾，基隆一名男網友表示，晚間經過一間7-11便利超商沒有營業，第一次看到拉下鐵門休息的樣子，他直呼「難得店休的小7」，圖文引發討論，多數網友說很多超商早已取消24小時營業，尤其是工業區、校區的門市。

原PO前天（4月1日）於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，在基隆中華路上看到一間7-11門市大門深鎖，招牌燈也沒有亮，和他印象中的24小時超商不一樣，「難得店休的小7。」

圖文曝光，吸引近5千名網友關注，不少人說位於工業區、校區的門市早已沒有24小時，「有些店不是24小時」、「我家附近有一間OK也是只開7時至23時而已」、「有的7-11很久以前就沒有24小時了，尤其在工業區的，因為上下班時間問題，多開大夜只會花更多成本，所以就不營業」、「看業績，很多超商都不是24小時」、「很多小7已經沒有大夜班了，第一當然是業績沒有到、第二是人力不需要、第三是加盟主申請不要大夜班」。

另也有人認為超商不需要24小時，「不是24小時真的比較人性」、「真的不需要24小時」、「我覺得不需要24小時」、「支持，晚上沒人就別浪費人力資源了」、「這樣才正常，省電又省錢」。