教育部今天表示，將自今年起推動為期4年的「人文社會與產業實務創新鏈結計畫」（iLink計畫），鼓勵大學校院人文社科領域院系與產業合作鏈結，引導人社領域學生了解產業界的實務需求或實際問題，並支持所有師生提升教學能量與職能競爭能力。

教育部表示，這項計畫訴求引導人社領域學生具備主動學習與分析議題的習慣，透過創意思考與不同專業背景人員進行團隊合作，運用科技及商業模式解決複雜問題，以銜接未來產業實務，並透過教師成長社群、資源分享平台及跨域專題競賽等方式，建立跨域、跨校的合作機制，形成共享、共好的支持生態系統。

本計畫分為A類重點學校發展暨區域資源整合中心、B類跨領域教師合作、C類個別教師提升3種類型，並在徵件期間辦理說明會及3場計畫撰寫工作坊，參與教師反映良好，在計畫首次徵件就有64校共159件申請案投件，最後核定補助40所大學校院共87件各具特色的計畫。

在與產業對接方面，計畫也邀請國立中山大學國際金融研究學院院長董瑞斌、台科電科技公司董事長許若仁、精營管理顧問公司董事長蔡適陽、范特喜微創文化總監鍾俊彥等進行諮詢，並透過A類重點學校發展暨區域資源整合中心舉辦區域性跨域專題競賽，培養學生跨領域團隊合作解決複雜問題能力。

此外，目前這項計畫也積極與TiC100、智在家鄉及環境關懷競賽等國內知名全國性競賽洽談合作事宜。計畫相關資訊可上網（https://www.facebook.com/iLink.hss）查詢。