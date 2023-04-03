星座專家唐綺陽分析4／3~4／9星座運勢，水星進入金牛是4月重要的星象，也因為逆行的關係，影響時間長達2個月，可以多思考時間、理財、健康以及跟經營有關的問題。

另外，隨著太陽趨近木星在牡羊星座，火星也就位開創星座，啟動籌備已久的計畫，承受不舒服的壓力，要有破釜沉舟、面向恐懼而行的勇氣，能夠展開新的契機。最後，水火度數趨近成相位，小心遇到冒失鬼，性急的人要留意，避免著急而使事情破局。

星象影響：水星進金牛、日木趨近、水火度數趨近成相位。

【累的：牡羊、金牛、巨蟹、水瓶】

牡羊：凡事顧好健康才能長久，感情衝突的爆發能點出問題

金牛：合作有變數先暫緩，感情的問題要說開來

巨蟹：跟錢有關要多注意，感情上質比量更重要

水瓶：獨自煩惱不如集思廣益，感情上多表達想法

【穩的：雙子、天秤、天蠍、射手】

雙子：工作種瓜得瓜很踏實，愛情能因革命情感而開啟

天秤：淨化身心環境帶來好運，感情能談心或解開誤會

天蠍：千言萬語別只有「嗯」，感情裡的呵護要珍惜

射手：工作上要爭取敢言，感情上的爭吵也是溝通

【讚的：獅子、處女、摩羯、雙魚】

獅子：諸事多有兩難抉擇，但都是好的

處女：機會湧來靠智慧選擇，感情思考真正想要的

摩羯：工作需要沉穩專業的助手，感情欣賞聰明的桃花

雙魚：事業靠人脈經營，感情上兩情相悅、適合告白