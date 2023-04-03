星座專家唐綺陽分析4／3~4／9星座運勢，水星進入金牛是4月重要的星象，也因為逆行的關係，影響時間長達2個月，可以多思考時間、理財、健康以及跟經營有關的問題。
另外，隨著太陽趨近木星在牡羊星座，火星也就位開創星座，啟動籌備已久的計畫，承受不舒服的壓力，要有破釜沉舟、面向恐懼而行的勇氣，能夠展開新的契機。最後，水火度數趨近成相位，小心遇到冒失鬼，性急的人要留意，避免著急而使事情破局。
星象影響：水星進金牛、日木趨近、水火度數趨近成相位。
【累的：牡羊、金牛、巨蟹、水瓶】
牡羊：凡事顧好健康才能長久，感情衝突的爆發能點出問題
金牛：合作有變數先暫緩，感情的問題要說開來
巨蟹：跟錢有關要多注意，感情上質比量更重要
水瓶：獨自煩惱不如集思廣益，感情上多表達想法
【穩的：雙子、天秤、天蠍、射手】
雙子：工作種瓜得瓜很踏實，愛情能因革命情感而開啟
天秤：淨化身心環境帶來好運，感情能談心或解開誤會
天蠍：千言萬語別只有「嗯」，感情裡的呵護要珍惜
射手：工作上要爭取敢言，感情上的爭吵也是溝通
【讚的：獅子、處女、摩羯、雙魚】
獅子：諸事多有兩難抉擇，但都是好的
處女：機會湧來靠智慧選擇，感情思考真正想要的
摩羯：工作需要沉穩專業的助手，感情欣賞聰明的桃花
雙魚：事業靠人脈經營，感情上兩情相悅、適合告白
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。