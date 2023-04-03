谷關七雄之白毛山，讓登山客慕名而至。（台中市政府提供）

近年來戶外旅遊已成熱門趨勢，安全是登山活動的首要考量。台中市府觀旅局今年舉辦「谷關七雄，凹豆台中」登山推廣活動。觀旅局表示，眾多山友引頸期待的登山安全宣導講習課程，即日起開放網路報名；課程安排4月14、21及28日下午各2場，讓每位山友都能安全登頂、快樂回家。

觀旅局長陳美秀說，觀旅局舉辦登山安全講習，課程包含登山活動行前準備、谷關七雄全攻略、地圖閱讀與手機導航、山域事故預防與緊急應變、登山活動體能訓練、山林與野生動物的相處守則等；該局也將製作安全講習精華影片，放置於「台中觀光旅遊網」及「大玩台中-台中觀光旅遊局YOUTUBE頻道」，供民眾隨時點閱。

陳美秀指出，谷關七雄登山認證活動已進入第六個年度，去年推出全新線上認證制度，受到山友們的一致好評，只要下載大玩台中APP進入谷關七雄活動頁面，即可於各座山岳三角點開啟GPS定位取得虛擬完登勳章，累積七座完登紀錄，即可依照完登一輪、二輪、五輪及十輪，獲得不同等級的谷關七雄完登紀念徽章、紀念品及完登證書。

觀旅局說，民眾並可透過跨年制讓谷關七雄登山活動「常態化」，山友們一年四季皆可挑戰谷關七雄取得認證，大幅提升便利性。歡迎各地山友來認識谷關七雄，還可順遊台中景點及品嚐美食；谷關七雄為中級山岳，攀登有一定難度及風險，務必衡量身體和天候狀況，切勿勉強攀登。

陳美秀強調，登山是連續假期民眾最愛的休閒運動之一！谷關七雄登山活動完善的服務與機制，去年吸引超過3萬人次的攀登認證數，相較前年成長166.67％，顯現出旅遊推廣的成績；在參與人數增多情況下，藉由宣導課程傳達登山首重安全的信息，提供各類登山安全知識，面面俱到守護山友們登山安全。