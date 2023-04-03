中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」25歲成員林襄近年來人氣翻漲，先前更因入選經典女孩紅到日本，不過她近日爆出上節目玩遊戲，竟然創下收視率新低，使得節目組慘遭電視台檢討，以及爆出放鳥大半年前就講好的MV女主角邀約，讓對方只好臨時緊急換人。

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，日前與中職啦啦隊共組「經典女孩」在世界棒球經典賽（WBC）替台灣隊應援，火紅到日本登上日媒版面，接著又前往東京參加時裝活動，最近更宣布成為日本高爾夫精品球衣全球品牌代言人，事業如日中天。

豈料積極跨足綜藝圈的林襄，在節目《飢餓遊戲》和峮峮合體玩猜歌遊戲，林襄被發現是「遊戲黑洞」，明明播放的是最近10年的歌， 她卻半首都猜不出來，令觀眾驚訝不已。製作單位原以為兩大啦啦隊女神為會創下高收視率，豈料收視率創下新低，讓節目工作人員無奈透露，整個節目組慘遭電視台檢討。據了解，《飢餓遊戲》播出以來，平均收視率都有1.5％以上，但從3月5日的1.62％、3月12日的1.57％，再掉到3月19日林襄那集只剩1.26％，而到了3月26日的收視率又回升至1.47％。

此外，林襄也被某歌手的劇組工作人員爆出，原本已經預訂林襄擔任MV女主角，林襄經紀人也主動多次確認，但後續又一直要求更改拍攝時間，讓劇組心生不滿，決定改由其他女星擔任女主角，新人選唱片公司有意邀請薔薔、郭雪芙、大元等人。