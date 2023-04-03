隨著杜蘭特傷癒歸隊，太陽越來越具有爭冠風範！杜蘭特3日攻下全隊最高35分，另有5助攻、5籃板、2火鍋，戴文布克也有22分、9助攻與5籃板，攜手帶領太陽比擊敗地主雷霆，奪下最近5連勝，太陽目前43勝35敗，繼續穩居西區第4，跟西區第5勇士之間勝差拉開到2場。

太陽雖在打完首節，跟地主雷霆打成27比27平手，但到次節，戴文布克和杜蘭特逐漸掌握場上攻勢，幫助太陽慢慢擴大領先差距到兩位數，反觀雷霆完全失守，上半場結束，太陽取得69比55領先，戴文布克半場15分，杜蘭特也有13分。

不過雷霆下半場展開反撲，靠著亞歷山大凶猛火力，打到比賽還剩5分多鐘，雙方差距只剩3分，幸好杜蘭特及時投進三分球，重新穩住太陽領先優勢，甚至杜蘭特又在最後47秒飆進三分外線，太陽領先幅度來到11分，等同提前宣告太陽贏球。

除了「雙槍」杜蘭特、戴文布克，艾頓也幫太陽拿下19分、11籃板，保羅16分、8助攻，克雷格替補拿下11分；雷霆當然還是看亞歷山大表演，他拿全場最高39分，卻沒辦法扭轉戰局，吉迪16分、9籃板及8助攻，阿隆威金斯與托特各有14分。