瑞銀（UBS）先前同意以30億瑞郎（折合約台幣1000億元）收購陷入危機的瑞信銀行（Credit Suisse），但該收購交易卻一波三折，因外界質疑聲浪不斷，瑞士檢察官正在查明在這起倉促達成的交易中是否有違法行為。

根據金融時報報導，瑞士聯邦檢察官已經聯繫聯邦和當地政府，並發布瑞銀收購瑞信的調查令，他們想釐清涉及這起併購案的政府官員、監管機構以及高層，是否違反了瑞士刑法。

瑞銀在瑞士政府牽線下，3月19日同意以30億瑞郎收購瑞信，瑞信約160億瑞郎的「額外一級資本」（AT1）債券直接淪為壁紙。此交易更引發爭議，因瑞士政府提供大量資金援助，為瑞士民眾帶來沉重的代價，該國學者也擔憂，此收購案恐讓瑞士的經濟過於依賴單一金融機構，甚至有批評人士說，瑞士政府沒有從2008年金融危機中學到教訓。

瑞銀併瑞信引爆爭議，瑞士最大民調公司GfsBern日前公布調查顯示，有79%受訪瑞士民眾希望分拆該銀行，該民調結果恐增添重審或推翻交易的可能性。

此交易也讓瑞信大股東不高興，瑞信將在本週二（4/4）召開最後一次股東大會，大股東挪威主權財富基金說，要在瑞信股東大會刪光3010萬瑞郎（折合約台幣10億元）的高層特別獎金，並反對解散董事會。