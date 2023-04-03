隨著2024總統大選時間越來越近，各黨都在積極備戰，民進黨方面，主席賴清德日漸定於一尊；而國民黨，主席朱立倫日前表示將以徵召的方式選出藍營總統人選。對此，前台北市長郝龍斌也透露，前高雄市長韓國瑜有跟他說出「支持的對象」。

資深媒體人王淺秋上月31日在其主持的節目《千秋萬事》提到，國民黨自從說要用徵召的方式選出總統候選人後，後續細則、方法就一直很神秘，提名委員會甚至傳出有韓國瑜在列。她強調，自己針對此事有親自問過韓國瑜，對方僅表示，「我不方便回答」。而國民黨中央否認傳聞，強調未和韓談過納民調問題。王淺秋則表示，韓的想法應是尊重黨中央，由黨來說明。

另王淺秋也提到，韓國瑜現在是做公益，沒有任何動作、沒有任何意願，願意相挺黨內選出來的人。且據她了解，目前國民黨內對於徵召前的民調還沒開始進行討論。

來賓郝龍斌補充，自己前陣子在一個集會上碰到韓國瑜一次，對方想法跟自己一模一樣，「大家團結一致，只要黨提名了誰，他絕對全力以赴支持『這位候選人』，沒有個人考量在裡頭。」