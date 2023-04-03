1行20人的登山隊伍趁著清明連假攀登台灣山界4＋1障礙路線的新康橫斷，其中一名年約71歲的李姓老翁，今天凌晨在海拔超過3000米的布新營地休息，疑高山症發作，呼吸急促，逐漸失去意識，甚至一度失去呼吸，花蓮縣消防局獲報後，考量救援時間，今晨協請空勤出動直升機吊掛救援成功，已將人送醫救治。

20人登山隊攀登新康橫斷，1日自台東海端鄉向陽派出所入山，預計5日從花蓮卓溪鄉瓦拉米步道出來，隊伍昨天抵達海拔3000米以上的布新營地休息後，李翁卻在今天凌晨感到身體不適，呼吸急促、意識模糊，疑似出現高山症肺水腫的症狀，隊友前往關心時，發現人失去呼吸，趕緊請其他隊友協助CPR，並通報救援。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰指出，約在今天凌晨12點14分獲報後，趕緊派遣人力集結，不過因李翁生命危急，救難隊員礙於天候跟地形因素，無法第一時間抵達現場，立即協請空勤總隊出動直升機支援吊掛救援行動。

空勤總隊今晨6點36分從花蓮機場起飛前往布新營地，上午7點13分成功將人吊掛救援，目前已將人送往山下的花蓮慈濟醫院救治。

新康橫斷被山友列為台灣山界4＋1障礙路線，意即台灣百岳4大障礙後的「第5障礙」，沿途景觀變化大，欣賞價值高，可撿向陽山、三叉山、新康山及布拉克桑山等4座百岳外，也能撿新仙山、連理山等2座非百岳的3000米以上高山，同時還會經過天使的眼淚「嘉明湖」，是熱門的縱走路線之一。

由於新康橫斷路線自向陽登山口入山到新康山的路上，全程高度均在海拔3000米以上，地勢高，且自嘉明湖到新康山的路上缺乏水源，須背負水源重裝，還得因應陡峭地形不斷上下攀爬，且沿線上無山屋可住，必須紮營，是條困難度極高的路線，山友須具完善的裝備、充沛的體力與耐力及豐富的登山知識等。