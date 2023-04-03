中華電業務執行副總經理吳麗秀表示，本次合作主要為金融業提供數位韌性及淨零轉型解決方案。過去金融業者多使用自建機房，不僅應用較無彈性、建置與維營成本高，更有可靠度及資安風險。台灣金融產業解決方案由中華電信提供符合Tier3規範的竹北及仁美機房，距離台北市超過30公里，並具備7x24專業維運團隊，為台灣金融業者部署備援機房的最佳選擇。搭配遍布全台的HiNet骨幹及OTN網路，與台灣勤達睿及Google Cloud共同打造符合金融業需求的雲端環境，讓企業可輕鬆應用雲端服務，不須擔心時效性及成本急遽波動，並運用高韌性架構增加服務彈性及備援效率，以混和雲架構助攻台灣淨零，驅動永續金融數位科技。

勤達睿在全球100多個國家/地區擁有超過90,000名經驗豐富的專業人員，專精設計、建置與管理受全球信賴的技術系統並推動其現代化。台灣勤達睿亦深耕台灣，具備數十年服務大型企業經驗，致力於推動金融業深化核心資料安全及增進營運持續管理量能，規劃金融服務的彈性基礎架構與備援維運治理能力。協助客戶執行精實金融韌性策略，以達到企業持續營運之目標。

中華電IDC服務遍布全台，並直連HiNet骨幹網路，提供穩定、可靠、安全的高品質機房服務；能源使用效率高於業界平均，並持續導入綠電，近年更積極發展資料中心DCI互連服務，與國際公雲業者合作打造多雲交換平台，可有效幫助企業提高IT韌性，降低資本投入及管理成本，將資源更專注集中在核心業務，進而協助企業加速發展、推動ESG永續經營。