總統蔡英文目前正於中美洲出訪，回程時將過境美國洛杉磯，有媒體掌握消息，屆時蔡會下榻於一間在當地評價很高的飯店，而會選擇它有其背後意義；至於外傳蔡在雷根圖書館的演講遭取消一事，當地僑胞表示應會如期舉行。

根據《民視》報導，蔡英文於洛杉磯期間，將住在「The Westin Bonaventure Hotel & Suites」，會選擇下榻該飯店的最大原因，是因為它是由台灣人經營。

另方面，關於蔡英文在洛杉磯的行程，有傳她於4日晚間抵達後，5日會在雷根圖書館演講，並與眾議院議長麥卡錫碰面，但近日又有消息稱，美方因有所顧慮，故取消其演講行程。

對此，台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會副會長吳兆峯認為，蔡英文的演講應該還是會如期舉行，至於美方是否會對外確認有此活動，則有他們自己的考量。

不過，總統府副秘書長張惇涵早先也曾說明，關於蔡英文在洛杉磯的活動，皆屬媒體自行臆測，相關行程都還在持續縝密安排中，基於雙方的默契及互信，要等到定案後才會向外界公布。