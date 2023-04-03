基隆市政府日前通過「基隆護海公投」審議，日前基隆市長謝國樑更直指內政部與中選會，限縮地方自治權利。內政部長林右昌2日反駁，指謝國樑刻意曲解他意思。但謝國樑則說，對林右昌漠視市民地方公投權利，令人遺憾。

針對日前謝國樑痛批內政部及中選會限縮地方自治權利一事，林右昌表示，謝國樑刻意曲解他的意思。林右昌指出，照法定程序是由基隆市府，依中央審議的結果來回覆提案人。中央已依法明確做出該公投提案「非屬地方自治事項」的結論，並非謝市長個人可以任意自行准許，中選會的新聞稿已經回應得非常清楚，明顯違反規定。

林右昌說，謝市長明知此舉違法，就刻意把責任甩鍋中央製造衝突轉移焦點，其實是謝國樑市長自己在「PK」自己！

林右昌進一步指出，謝國樑上任100天來，政治紛爭不斷，舉凡「Gogoro政見跳票」、「染疫慰問金跳票」、「拒絕基捷負擔引起不蓋捷運議論」，很多市民反應明顯感覺市政建設腳步已經整個停滯下來。他身為基隆市民，希望謝國樑能多用心建設，少搞政治！

對於林右昌的回應，謝國樑透過市府發言人余治明表示，一個月前林右昌部長曾斬釘截鐵的表示，准駁在基隆市政府；如今本府依法同意，林部長卻拒絕認賬。這樣子漠視基隆市民實現地方公投的權利，相當令人遺憾。

去年6月基隆市公民團體提出「基隆護海公投」，反對台電協和電廠在外木山海域填海造陸，興建第四天然氣接收站。這個基隆第一個地方公投，經前市府認為有疑慮，將全案送往行政院認定，去年12月，內政部函覆基隆市政府，指該公投不屬地方自治事項。