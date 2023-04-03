3月下旬，澳洲維多利亞州長安德魯斯（Daniel Andrews）率先開啟訪中之旅；4月17日，西澳州長麥高恩（Mark McGowan）將接力訪中。另外，昆士蘭州長以及澳洲貿易和旅遊部官員等也傳出年內訪中的消息。大陸《環球時報》對此稱，澳洲官員已開啟排隊訪中模式。

澳洲「9 News新聞網」2日報導稱，安德魯斯3月27日啟程前往中國，4月1日返回澳洲。他表示自己的中國之行「非常成功」，稱此行的主要成果包括在維州就業部和中國教育部之間建立工作組，以促進中國學生到墨爾本留學，同時也將推動更多的維州學生赴中學習。

安德魯斯表示，對中關係「不僅僅是貿易，而是一種建立在尊重、信任和友誼基礎上的夥伴關係，是一種惠及各個領域所有維多利亞州人的關係」。他強調，對維州來說，對中關係不是唯一的對外關係，但卻是重要的關係。

此外，北京市長會見了安德魯斯，表示期待看到越來越多的維州企業對華出口商品和服務。另據澳洲廣播公司報導，四川省委書記和江蘇省委書記也分別會見了安德魯斯。安德魯斯說，「這兩個省有1.75億人口，非常多。這對我們來說是一個巨大的機會」。

不過，安德魯斯的中國之行在澳國內遭受了質疑。《澳洲人報》2日報導稱，澳反對黨指責安德魯斯此次中國之行是祕密訪華，並且罕見地沒有讓媒體記者加入其貿易代表團。對此，安德魯斯回應稱，「我以前就有過不帶媒體記者訪華的經歷」，並提及他在以前訪問印度時也沒有讓記者陪同。

在安德魯斯之後，西澳州長麥高恩也將造訪中國。《澳洲人報》稱，麥高恩將於4月17日開始對中國進行為期5天的訪問。這是他4年來首次訪問中國，旨在與中國「重新建立聯繫」。中國是西澳州最大的交易夥伴，2021至2022年度貿易額達到1436億澳元，占澳中貿易總額的53％。

昆士蘭州州長辦公室在上周末發表聲明稱，州長白樂琪計畫今年11月訪問中國。中國是昆士蘭州最大的交易夥伴。

另據英國《衛報》報導，澳洲助理貿易和旅遊部長艾爾斯透露，該部官員本周將訪問北京，與中國商務部官員就兩國貿易問題舉行會談。《衛報》稱，越來越多人猜測澳貿易和旅遊部長法瑞爾（Don Farrell）可能會在幾周內訪華，並與中國商務部部長王文濤等官員會面。