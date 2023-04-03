這顯示歐美銀行業危機，為本已成長放緩的全球經濟增添更多變數，從而衝擊依賴出口的日本製造業信心。

相反地，首季服務業信心從19點上升至20點符合市場預期，主要是日本解除防疫限制後，刺激國內旅遊和外國旅客入境等觀光需求復甦。

日本央行將在27日到28日期間舉行貨幣政策會議，這是其新總裁植田和男上任後首次政策會議。短觀報告是央行評估經濟情勢的重要數據之一。