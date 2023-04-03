The verdict is in 👨‍⚖️ pic.twitter.com/Gr1A7JWUFA — New York Yankees (@Yankees) April 2, 2023

紐約洋基3日以投打俱佳的表現擊退了舊金山巨人，「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）在同一局轟出全壘打，都是兩人本季的第2轟，終場6比0完封巨人，系列賽以2勝1負作收。史坦頓這一轟相當恐怖，擊球初速117.8英里，飛行距離達到485呎，全聯盟開季最遠的一轟。

由於洋基先發輪值傷兵不斷，總教練起用菜鳥投手布里托（Jhony Brito），他首度登板就繳出好表現，5局被敲2安無失分，6次三振、1次四壞球，漂亮摘下勝投。布里托說：「我一直想要有個傑出的首秀，我必須保持自信，如果只想著不好的結果，通常就會失去掌控。」

3局下，賈吉擊出一記左外野平飛球，這球打得並不高，但是力道很足，直接就飛出圍牆，這發陽春炮是洋基全隊第1分。後面雷佐（Anthony Rizzo）安打上壘，接著輪到史坦頓打擊，巨人投手史崔普林（Ross Stripling）居然第一顆滑球就失投，木棒碰到球發出清脆響亮的聲音，史崔普林和捕手當下就知道是全壘打了。

這是怪物般的一擊，中外野圍牆408呎，史坦頓足足轟了485呎。洋基捕手東崗4局下轟出左外野陽春炮，飛行距離381呎，相比史坦頓那一擊，差距竟達到百呎以上。目前洋基球場的紀錄保持人是賈吉的496呎全壘打。

巨人中繼投手傑利（Sean Hjelle）似乎被投球計時器搞得心浮氣躁，在第7局自亂陣腳，投出3次四壞保送，3度出現暴投，甚至遭到洋基雙盜壘得逞（一二壘盜向二三壘），平白多送掉兩分。