2023台中東勢新丁粄節吸引逾19萬人次參加，成功打造客家節慶品牌。（台中市政府提供）

2023台中東勢新丁粄節透過跨局處合作、公私協力，成果豐碩。（台中市政府提供）

東勢客家文化園區於新丁粄節期間，現場一片人山人海。（台中市政府提供）

2023台中東勢新丁粄節於日前圓滿落幕，台中市政府客家委員會主委江俊龍說，新丁粄節是台中山城一年一度盛事，隨後疫情時代來臨，今年盛大舉辦2天活動，吸引累計逾19萬7000人次造訪；活動帶來經濟效益約6343萬元成功為地方創造商機，整體效益超乎預期。

江俊龍表示，新丁粄節是中市最具代表性客庄慶典。為了解活動具體成效，評估活動產生的影響，市府團隊於活動期間進行問卷調查，超過90％民眾對這次活動表示滿意，且期待下次再參加，甚至會推薦親友來參與；遊客比例最高年齡層為20-29歲，破除以往客家活動參與年齡偏高刻板印象，成功吸引年輕族群參加。

江俊龍說，今年逐漸解封觀光旅遊回溫，今年特別創建專屬臉書粉絲專頁，藉社群媒體經營，以活潑方式為新丁粄節行銷宣傳，盼吸引更多年輕族群參與。調查結果顯示，此次活動有45％初訪的遊客、60％的外地遊客，且多數是經由親友推薦與社群媒體獲得訊息來源。

江俊龍指出，可見在社群媒體為主流媒介的時代，透過生動影像傳遞語言文化，更能擴大客家文化、提升新丁粄節能見度。67％的遊客表示參與活動後會至鄰近的景點順遊；如東勢形象商圈、東豐綠廊道、東勢林場、石岡情人木橋等，成功帶動疫後山城觀光與經濟發展，展現客庄節慶品牌魅力。